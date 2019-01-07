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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 11:29

'da korkunç olay! parkta tabancayla vurulmuş halde bulundu

'da genç bir kadın gece yarısı parkta tabancayla vurularak ağır yaralı halde bulundu ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Olay, İlkadım ilçesinin Rasathane Mahallesi Anneler Parkı içinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta devriye gezen emniyete bağlı bekçiler bir kadın çığlığı ve silah sesi duydu.

Sesin geldiği yöne koşan bekçiler parkın içindeki merdivenlerde bir kadını tabancayla vurulmuş halde kanlar içerisinde buldu. Olay, polise ve 112'ye haber verildi. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

KENDİSİNİ VURDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ
Kanlar içinde yaralı olarak bulunan E.Y. (21) adlı kadın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tabancadan çıkan kurşunun E.Y.'nin karın boşluğunun sağ tarafından girip belinin sol tarafından çıktığı tespit edildi. E.Y. kendi kendini vurduğunu ileri sürerken, hayati tehlikesi bulunan ameliyata alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Bürosu ekipleri E.Y.'nin yaralı olarak bulunduğu yerde 1 adet tabanca da ele geçirdi. Ekipler, E.Y.'nin kendini mi vurduğunu, yoksa bir başkası tarafından mı vurulduğunu araştırıyor.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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