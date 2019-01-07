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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 13:37

... Büyükşehirlere bombalı yapacaktı! Yakalandı

Mardin'in sınırına yakın Şenyurt Mahallesinde metropol illerde terör larında kullanılmak üzere hazırlanan 191 kilogram ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükşehirlere bombalı saldırı yapacaktı! Yakalandı

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütleri PKK/KCK-PYD/YPG'nin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 gün önce Kızıltepe ilçesinin Şenyurt ve Salkım mahalleleri bölgesindeki tarlada bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendiği bildirildi.

Olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, tarlada, bölgedeki 5 sırt çantasında ve gözaltına alınan şüphelinin adresinde yapılan aramada bidon içinde bantlarla sarılı 191 kilogram PETN tipi patlayıcı, 150 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 79 elektrikli kapsül, 14 zaman ayarlı anahtar sistemi, 15 uzaktan kumanda anahtarı, 94 pil, avometre, telsiz rölesi, yivsiz av tüfeği, 2 tabanca, 953 fişek, örgütsel içerikli kitap, drone ve 5 askeri kamuflaj ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ele geçirilen patlayıcı ve bomba düzeneklerinin, metropollerde 29 ayrı eylem yapmak amacıyla 'den ülkemize getirildiği değerlendirilmektedir. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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