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  • Son Güncelleme: 07.01.2019 13:22

1800 yıllık paramparça oldu!

'de müzenin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı, da Roma dönemine ait yaklaşık 18 asırlık erzak küpü parçalandı.

Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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