Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.
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Serhat Tosun idaresindeki 48 K 8512 plakalı otomobil, 350 Evler Mahallesi Yalım Sokak'ta buzlanan yolda Nevşehir Müze Müdürlüğünün bahçesine düştü.
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