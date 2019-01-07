CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400'lerin NATO savunma sistemleriyle uyumlu olmadığı gerekçesiyle Rusya ile anlaşmanın iptal edilmesini istedi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması ABD'nin tepkisine neden olmuş ve ilişkilerin normalleşmesi için S-400'lerden vazgeçilmesi istenmişti. Türkiye ise ABD'nin bu isteğine olumsuz yanıt vererek, S-400 alımının yapılacağını açıklamıştı.

ABD, Rusya ile S-400 anlaşmasının iptal edilmesi için baskılarını sürdürürken, ABD'nin isteğine destek CHP'den geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir programda yaptığı açıklamada Amerikan Patriot ile Rus S-400 hava savunma sistemlerinin bir arada olamayacağını iddia etti. Çeviköz, konu ile ilgili; "ABD'den Patriotların alınmasıyla ilgili müzakerelerin devam ettiği haberi geldi. Hatta ABD'den Patriotların Türkiye'ye satılmasıyla ilgili iznin olumlu bir şekilde değerlendirildiği haberi geldi. Şimdi bir yandan S-400'leri alıyorsunuz, bir yandan Patriotları alıyorsunuz. Patriotlar, NATO sistemiyle ve Türkiye'nin içinde bulunduğu topyekun kolektif savunma sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışacaklar. Ama S-400'leri onlara entegre edemeyeceksiniz ve onlarla uyumlu çalışamayacak. O zaman ikili bir yapı ortaya çıkacak. Hangi saldırıya karşı S-400'leri kullanacaksınız? S-400'lerin hedefi hangi düşman algısı olacak, Patriotlar neye karşı savunacak veya hangi tehdit algısına karşı yerleştirilecek? Bunların ikisinin birbiriyle uyumsuzluğu, Türkiye'nin ulusal güvenliğini zedeleyici ve orada zafiyetler yaratıcı bir gelişmedir." sözlerini söyledi.

"TÜRKİYE KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ"

ABD Kongresinin Patriot satışı ile ilgili olarak, "S-400'lerden vazgeçme" şartı getirme olasılığı bulunduğunu da kaydeden Çeviköz, "Bunun duyumları da geliyor. Onun için Türkiye'nin bir karar vermesi lazım. Türkiye'nin S-400'lerle ilgili kararını belki yeniden gözden geçirmesi lazım. Çünkü onların Türkiye toprakları üzerine konuşlanması Türkiye'nin hava savunmasıyla ilgili NATO'nun şimdiye kadar sıralamış olduğu güvenceyi, güvenliği ve uyumluluğu çok ciddi bir şekilde zafiyete uğratacaktır. Çok ciddi biçimde zaafa uğratacaktır." dedi.