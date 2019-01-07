Göğsümüz 'Gabar'dı

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya geçit vermedi. Terörle zorlu kış şartlarında da mücadeleyi sürdüren komandolar, Cudi, Gabar, Namaz ve Yassı (Ciraf) dağları arasındaki Şırnak'taki 1750 rakımlı Nohutkapısı Tepe'de operasyon düzenledi. Karla kaplı dağ eteklerinde yerli üretim silah ve teçhizatla eksi 5 derecede operasyonlara devam eden komandolar teröristlere ağır darbe indirdi. Ant içip operasyona çıkan komandolar, "Sağol asker" dedirtti.
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