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  • 07.01.2019 07:15

gemisinin kaptanı ölü bulundu

'ndan geçen 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı isimli kuru yük gemisinin Rus uyruklu kaptanı Valery Cerkezov, istirahat için gittiği kamarasında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dev geminin kaptanı ölü bulundu

Rusya'nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden St. Vincent bayraklı Canopus adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizinden Çanakkale Boğazı'na saat 21.00'de giriş yaptı. Gemi personeli, saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine, geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu rapor etti.

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