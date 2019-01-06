Rusya'nın Taganrog limanından İskenderun limanına gitmek üzere hareket eden St. Vincent bayraklı Canopus adlı kuru yük gemisi, Marmara Denizinden Çanakkale Boğazı'na saat 21.00'de giriş yaptı. Gemi personeli, saat 22.10 sıralarında telsiz ile Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine, geminin Rus kaptanı Valery Cerkezov'un ölmüş olduğunu rapor etti.