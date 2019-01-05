Uğur Demirezen kimdir? AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kaç yaşında?

Uğur Demirezen kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bayındır Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Uğur Demirezen, İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bayındır Belediye Başkan adayı Uğur Demirezen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Uğur Demirezen'in hayat hikayesi...

UĞUR DEMİREZEN KİMDİR?

AK Parti İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı olarak ismi geçen Uğur Demirezen Bayındır İlçe başkanı olarak görev yapmaktaydı.

İZMİR HAKKINDA

İzmir şehri, Türkiye'nin en batısında bulunan bölgelerden olan ve en kalabalık üçüncü şehir ünvanını elinde bulunduran şehirdir. Toprak olarak bakıldığında Türkiye'nin en büyük 23. büyük şehridir.

İzmir, Roma İmparatorluğu'nun elinde bulundurduğu topraklardan biridir ve o döneme ait Efes Antik Kenti gibi birçok tarihi ve turistik mekana ev sahipliği yapmaktadır. Birçok devletin ele geçirdiği ve toplumların barındığı İzmir, 1081'de Selçuklu akıncılarının ve Çaka Bey'in zaferiyle ilk kez Türk olmuştur. Ardından Çaka Bey'in ölümüyle Bizanslılar şehri yeniden ele geçirir. 1310'da Aydınoğlu Umur bey bütün İzmir'i ele geçirse de zaman içinde İzmir'in farklı yerlerden toprakları kaybedilir.

1422'de ise II. Murad, şehri kuşatır ve İzmir'i ele geçirerek Osmanlı İmparatorluğu'na katar. 1620 yılında yabancı tanınan kapitülasyonların ardından İzmir şehri, Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı'nın ardından 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafından işgal edilir ancak bu işgal sadece 3 yıl sürer. 9 Eylül 1922'de İzmir'in Kurtuluşu olayı ile işgal durumu yok olur. Fakat 13 Eylül 1922 sabahı çıkan şiddetli yangın İzmir'de 2.600.000 metrekarelik bir alanı yok eder. Yangının çıktığı alanda 20 bin ev ve iş yeri zarar görür.

İzmir şehri, Cumhuriyet'in kurulmasından bir kaç ay önce gerçekleştirilen İzmir İktisat Kongresi'ne ev sahipliği yapmıştır.

1984'te çıkan kanun ile büyükşehir ünvanı kazanan İzmir, günümüzde Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir şehirdir. İkliminde ise tipik Akdeniz İklimi görülmektedir.