Ali Aslan kimdir? AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan kaç yaşında?

Ali Aslan kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bayraklı Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ali Aslan, İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bayraklı Belediye Başkan adayı Ali Aslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ali Aslan'ın hayat hikayesi...

ALİ ASLAN KİMDİR?

AK Parti'nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı olan Ali Aslan, Ege Özel Güvenlik adıyla güvenlik şirketi olarak kurulan ASLANEGE'nin kurucusudur. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı, Karşıyaka İlçe Başkanı, Bayraklı İlçe Başkanı görevlerinde bulunmuştur.