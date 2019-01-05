Evrim Özen kimdir? AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen kaç yaşında?

Evrim Özen kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Balçova Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Evrim Özen, İzmir Balçova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Balçova Belediye Başkan adayı Evrim Özen kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Evrim Özen'in hayat hikayesi...

EVRİM ÖZEN KİMDİR?

Evrim Özen, 12 Temmuz 1973 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi.

Dokuz Eylül Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Özen, serbest avukat olarak çalıştı. 2017 yılında Belediye Meclis Üyeliğine seçildi.

Özen, evli ve 2 çocuk annesidir.