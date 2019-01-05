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Türkiye çok güçlü
Başkan , dün 'da Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. Erdoğan, Han ile Beştepe Millet Camisi'nde Cuma namazı kıldı. Başkan Tayyip Erdoğan ile Han, daha sonra Beştepe'de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın toplantısı düzenledi.

Amerika'da 2016'daki başkanlık seçimlerine 'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Özel yetkili savcı Robert Mueller Donald 'ın damadı Jared Kushner'in annesi Seryl Kushner'i de soruşturmaya başladı. Ivanka Trump'ın kayınvalidesinin Rusya ile ilgili toplantılarda yer aldığı açıklandı.

Söz konusu bilginin ise Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'den geldiği vurgulandı. Flynn, Trump adına Rus hükümeti yetkililerine ulaştığı konusunda 'a yalan söylediğini itiraf etmişti.

Erdoğan " denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum" dedi. Han ise 'nin çok güçlü bir ülke olduğunu belirtti.

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