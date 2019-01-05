Türkiye çok güçlü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da Pakistan Başbakanı İmran Han'ı kabul etti. Erdoğan, Han ile Beştepe Millet Camisi'nde Cuma namazı kıldı. Başkan Tayyip Erdoğan ile Han, daha sonra Beştepe'de basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından basın toplantısı düzenledi.
Amerika'da 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Özel yetkili savcı Robert Mueller Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in annesi Seryl Kushner'i de soruşturmaya başladı. Ivanka Trump'ın kayınvalidesinin Rusya ile ilgili toplantılarda yer aldığı açıklandı.
Söz konusu bilginin ise Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'den geldiği vurgulandı. Flynn, Trump adına Rus hükümeti yetkililerine ulaştığı konusunda FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.
Erdoğan "FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum" dedi. Han ise Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu belirtti.
Amerika'da 2016'daki başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Özel yetkili savcı Robert Mueller Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in annesi Seryl Kushner'i de soruşturmaya başladı. Ivanka Trump'ın kayınvalidesinin Rusya ile ilgili toplantılarda yer aldığı açıklandı.
Söz konusu bilginin ise Trump'ın eski danışmanı Michael Flynn'den geldiği vurgulandı. Flynn, Trump adına Rus hükümeti yetkililerine ulaştığı konusunda FBI'a yalan söylediğini itiraf etmişti.
Erdoğan "FETÖ denilen terör örgütüne yönelik Pakistan'ın aldığı karara karşı memnuniyetimizi kendilerine ifade ettik. Bu dayanışmanın devam edeceğine inanıyorum" dedi. Han ise Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu belirtti.
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