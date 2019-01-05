Durmaz Bayraktar kimdir? AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı Durmaz Bayraktar kaç yaşında?

Durmaz Bayraktar kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Menemen Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Durmaz Bayraktar, İzmir Menemen Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Menemen Belediye Başkan adayı Durmaz Bayraktar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Durmaz Bayraktar'ın hayat hikayesi...

DURMAZ BAYRAKTAR KİMDİR?

Durmaz Bayraktar, 7 Mart 1977 tarihinde Menemen'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi Menemen'de tamamladı. Bayraktar, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1998 yılında mezun oldu. Menemen'de 8 yıl avukatlık yaptıktan sonra Van, İzmir ve Denizli illerinde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı.



Durmaz Bayraktar, evli ve üç çocuk babsıdır.