Münir Bezmez kimdir? AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez kaç yaşında?

Münir Bezmez kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Ödemiş Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Münir Bezmez, İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Münir Bezmez'in hayat hikayesi...

MÜNİR BEZMEZ KİMDİR?

1961 yılında Ödemiş'te dünyaya gelen Münir Bezmez yüksekokul mezunudur ve mimardır. Daha önce 1994 yılında DYP'den Ödemiş Belediye Başkanlığı'na seçilen Bezmez, 2019 yılında göreve bir kez daha talip oldu. Bezmez 2018 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde AK Parti Ödemiş İlçe Teşkilatı'nda Seçim Koordinasyon Başkanlığı da yapmıştı.