Geçtiğimiz günlerde Çankaya Üniversitesinde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında hunharca öldürüldüğü olayda katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ile ilgili son dakika bilgisi çıktı. Kopya çekerken yakalanan zanlının daha önceden de Ceden Damar Şenel tarafından kopya çekerken yakalandığı ortaya çıktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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