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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 12:23

Son dakika: 'i öldüren ile ilgili yeni detay ortaya çıktı

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma görevlisi 'i canice öldüren hakkında son dakika bilgisi geldi. Katil Hasan İsmail Hikmet'in daha önce de kopya çekerken yakalandığı ve bunu tespit eden kişinin yine Ceren Damar Şenel olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Çankaya Üniversitesinde görev yapan araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında hunharca öldürüldüğü olayda katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ile ilgili son dakika bilgisi çıktı. Kopya çekerken yakalanan zanlının daha önceden de Ceden Damar Şenel tarafından kopya çekerken yakalandığı ortaya çıktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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