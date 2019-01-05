Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ soruştuması için Türkiye'ye gelen ABD heyetinin temaslarına ilşikin açıklama yaptı.

2018 değerlendirmesi toplantısında konuşan Gül şunları kaydetti:

"Bu soruşturma çerçevesinde Türkiye'den bazı konularla ilgili bilgiler istendi. Hem New York hem Washington'dan 2 savcı geldi. Elimizden gelen hukuki desteği vermek, süreci Türkiye adına takip etmek istiyoruz. Savcıların şahit olduğu konularla soruşturmanın da farklı gelişmelere gebe olacağını düşünüyorum. FETÖ'nün terör örgütü olduğu her türlü boyutuyla ispatlı. ABD mercilerince de bunun tescili önemli. Türkiye'nin adil yargılama yaptığı, deliller üzerinden sonuca gidildiğini göstermesi açısından çok önemliydi ve buna ABD'li heyet tanık oldu."

289 DAVANIN 241'İ SONUÇLANDI

Adalet Bakanı Gül, darbe girişimine yönelik açılan 289 davadan 241'inin sonuçlandığını bildirdi.

Gül, FETÖ'den hükümlü ve tutuklu sayısının 31 bin 88 olduğunu belirtti.