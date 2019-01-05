İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı.
İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.
İşte İYİ Parti'nin aday gösterdiği 99 ismin tamamı:
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