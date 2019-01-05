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  • 05.01.2019 11:45

99 belediye başkan adayını açıkladı! İşte nın tam listesi

31 Mart 2019'daki yerel ler öncesi, 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkan adayını daha açıkladı. İşte 31 Mart inde İyi Parti'den belediye başkan adayı olacakların listesi...

İYİ Parti 7'si il olmak üzere toplam 99 belediye başkanını açıkladı.

İYİ Parti, Aksaray'dan Özhan Türemiş, Ardahan'dan Mete Özdemir, Bayburt'tan Yunus Özyılmaz, Düzce'den Ömer Küçük, Karaman'dan Zühtü Bahadır Bayraç, Kilis'ten Ahmet Nalçacıoğlu, Siirt'ten Ahmet Özgür'ü aday gösterdi.

İşte İYİ Parti'nin aday gösterdiği 99 ismin tamamı:

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