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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 16:04

Okan Korkmaz kimdir? AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz kaç yaşında?

Okan Korkmaz, AK Parti'nin Çiğli Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Çiğli Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Okan Korkmaz kimdir? İşte Okan Korkmaz hakkında merak edilenler...

Okan Korkmaz kimdir?

Okan Korkmaz kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Çiğli Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Okan Korkmaz, İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Çiğli Belediye Başkan adayı Okan Korkmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Okan Korkmaz'ın hayat hikayesi...

OKAN KORKMAZ KİMDİR?

1967 yılında Çiğli'de doğdu. Aslen baba tarafından Malatya, anne tarafından Balkan göçmenidir. Çiğli'nin kurucu sülalerinden birine mensuptur. İlk, orta eğitimini Çiğli'de, lise eğitimini İzmir'de almıştır. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Beyin Cerrahi uzmanıdır. Askerliğini Diyarbakır'da yapmıştır. 2000 yılında Buca Seyfi Demirsoy devlet hastanesini kurdum ve 14 yıl yöneticilik yaptı. Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesini kurdu ve. 1,5 yıl yöneticilik yaptı. Politikaya merakı aileden geliyor. Dayıları İzmir'de belediye başkanlığı yaptı. Babası iki dönem Güzeltepe Mahallesinde Muhtarlık yaptı. AK Parti kurulduğu günden beri siyasi çalışmalarına AK Parti'de devam ediyor. Torbalı'da doktorluk yaparken Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı olmak için görevinden istifa etti. AK Parti'den Çiğli Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

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