Nazmi Yılmaz kimdir? AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz kaç yaşında?

Nazmi Yılmaz kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Gaziemir Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Nazmi Yılmaz, İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Nazmi Yılmaz'ın hayat hikayesi...

NAZMİ YILMAZ KİMDİR?

Nazmi Yılmaz 1966 yılında Yozgat Akdağmadeni'nde dünyaya geldi. Yılmaz, ilköğrenimini ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına başladı.

Yılmaz, siyasi hayatına 2002 yılında AK Parti İzmir İl Teşkilatı'nda İl Hakem ve Demokrasi Kurulu Başkanı olarak başladı. Yine 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde AK Parti İzmir birinci bölge milletvekili adayı oldu. Bugüne kadar İzmir'e ve Gaziemir'e hizmet noktasında birçok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler alan Nazmi Yılmaz, halen İzmir Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Gaziemirspor Kulübü Onursal Başkanı ve İzmir Yozgatlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı olarak görev yapmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilen Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.