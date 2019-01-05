Selman İçelli kimdir? AK Parti Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli kaç yaşında?

Selman İçelli kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Tire Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Selman İçelli, İzmir Tire Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Tire Belediye Başkan adayı Selman İçelli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selman İçelli'nin hayat hikayesi...

SELMAN İÇELLİ KİMDİR?

1973 Tire doğumlu olan Mustafa Selman İçelli, İlkokulu Cumhuriyet İlkokulunda orta ve liseyi eğitimini Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Lisesinde tamamladı. İçelli vatani görevinin ardından aile şirketi olan Atatürk Caddesi'ndeki Güneş Giyim Konfeksiyon mağazasında çalışmaya başladı.

2010 yılındaki kongrede Ak Parti Tire İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan Mustafa Selman İçelli, 2014 Yılı yerel seçiminde yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek Tire Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi adayı oldu.

4 yıldan bu yana Tire Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi olarak görev yapan İçelli, 2004-2009 yılları arası Ak Partili Tire Belediye Başkanı olan Mehmet Sıtkı İçelli'nin kardeşi.

Mustafa Selman İçelli, Gülin İçelli ile evli ve Elif isminde bir kızı var.