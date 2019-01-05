Osman Başterzi kimdir? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi kaç yaşında?

Osman Başterzi kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Selçuk Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Osman Başterzi, İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Osman Başterzi'nin hayat hikayesi...

OSMAN BAŞTERZİ KİMDİR?

Selçuk'ta siyasi partiler içerisinde ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nden il yönetim kurulu listesine giren ve en uzun süreyle görevde kalma başarısı gösteren Osman Başterzi, 1959 yılında Aydın'da doğdu. İzmir'de sanayici olan Osman Başterzi, Selçuk'ta da mobilya ve beyaz eşya üzerine ticaret yapmaktadır. İngilizce bilen Başterzi evli ve bir çocuk babasıdır.