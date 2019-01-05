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Osman Başterzi kimdir? AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi kaç yaşında?

Osman Başterzi, AK Parti'nin Selçuk Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Selçuk Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Osman Başterzi kimdir? İşte Osman Başterzi hakkında merak edilenler...

Osman Başterzi kimdir?

Osman Başterzi kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Selçuk Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Osman Başterzi, İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Selçuk Belediye Başkan adayı Osman Başterzi kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Osman Başterzi'nin hayat hikayesi...

OSMAN BAŞTERZİ KİMDİR?

Selçuk'ta siyasi partiler içerisinde ilk kez Adalet ve Kalkınma Partisi'nden il yönetim kurulu listesine giren ve en uzun süreyle görevde kalma başarısı gösteren Osman Başterzi, 1959 yılında Aydın'da doğdu. İzmir'de sanayici olan Osman Başterzi, Selçuk'ta da mobilya ve beyaz eşya üzerine ticaret yapmaktadır. İngilizce bilen Başterzi evli ve bir çocuk babasıdır.

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