Adnan Yaşar Görmez kimdir? AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı Adnan Yaşar Görmez kaç yaşında?

Adnan Yaşar Görmez kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Torbalı Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Adnan Yaşar Görmez, İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Torbalı Belediye Başkan adayı Adnan Yaşar Görmez kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Adnan Yaşar Görmez'in hayat hikayesi...

ADNAN YAŞAR GÖRMEZ KİMDİR?

1964 Adıyaman doğumlu olan Adnan Yaşar Görmez, Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi mezunudur. 2002 Genel Seçimlerinde AK Parti İzmir Milletvekili Adayı olarak gösterildi.

2009 Yerel Seçimleriyle Torbalı Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve AK Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekilliği görevini üstlendi. 2010-2013 yılları arasında AK Parti Torbalı İlçe Başkanlığı görevini yaptı. 30 mart 2014 yerel seçimlerinde İzmir Torbalı ilçesi AK Parti Belediye Başkanı olarak seçildi. Sanayici olan Adnan Yaşar Görmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.