Saliha Özçınar kimdir? AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kaç yaşında?

Saliha Özçınar kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Kiraz Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Saliha Özçınar, İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kiraz Belediye Başkan adayı Saliha Özçınar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Saliha Özçınar'ın hayat hikayesi...

SALİHA ÖZÇINAR KİMDİR?

Sahlia Özçınar, 1983 yılında İzmir'in Kiraz ilçesinde dünyaya geldi. Özçınar Anadolu Üniversitesi İngilizce öğretmenliği mezunudur.

Lider Etüt Merkezi işletmenliği yapmıştır. 30 Mart 2014 Mahalli İdareler seçiminde Kiraz Belediye Başkan'ı seçilmiştir.