Sadık Doğruer kimdir? AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kaç yaşında?

Sadık Doğruer kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Kınık Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Sadık Doğruer, İzmir Kınık Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kınık Belediye Başkan adayı Sadık Doğruer kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Sadık Doğruer'in hayat hikayesi...

SADIK DOĞRUER KİMDİR?

Sadık Doğruer, 1970 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 1994 yılında Dokuz Eyülül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mazun oldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi "Sağlık Kurumları İşletmesi ve Yöneticilik" bölümünde Yüksek Lisans yaptı.1994-1995 yıllarında Afyon Dinar Merkez Sağlık Ocağı'nca tabip olarak görev yaptı. 1996 yılında Kınık Sağlık Merkezi'nde göreve başladı. Kınık'ta Sağlık Grup Başkanlığı, İşyeri Hekimliği ve Aile Hekimliği görevlerinde bulundu. 2009 Ak Parti Kınık Belediye Başkan Adayı oldu.Dr. Sadık Doğruer, mesleki görevlerinin yanı sıra Kınık ve Balkanlılar Kültür Dayanışma Derneği Başkanlığı, Ege Balkan Türkleri Federasyonu Genel Sekreterliği ve Balkan Gündemi Dergisinin Yazı İşleri Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

2009 yılından beri Kınık ve Bergama'nın Bölge Hastanesi konumunda olan Devlet Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı görevini yürüten Doğruer, 1996 yılından beri Kınık'ta yaşamakta, evli ve bir çocuk babası.