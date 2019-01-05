Melek Eroğlu kimdir? AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu kaç yaşında?

Melek Eroğlu kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Konak Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Melek Eroğlu, İzmir Konak Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Melek Eroğlu'nun hayat hikayesi...

MELEK EROĞLU KİMDİR?

İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da, üniversite öğretimini Trabzon'da tamamladı. 1990 yılında İzmir'e yerleşti. 2011'de AK Parti il yönetiminde görev aldı. Daha sonra seçim koordinasyon merkezi program sorumlusu olarak görev yaptı. 7 yıllık yönetim kurulu üyeliği boyunca il başkan yardımcılıüı ve ilçe bölge başkanlıkları görevlerini sürdürdü. Çeşitli mimari projeler ve inşaat yapıyor. Aynı zamanda kent mobilyaları tasarımı ve üretimi ile uğaşıyor. Evli ve 2 çocuk annesidir.