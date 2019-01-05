Arif Uğurlu kimdir? AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Arif Uğurlu kaç yaşında?

Arif Uğurlu kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Kemalpaşa Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Arif Uğurlu, İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Arif Uğurlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Arif Uğurlu'nun hayat hikayesi...

ARİF UĞURLU KİMDİR?

1977 Erzurum doğumlu olan Arif Uğurlu Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur. Siyasi hayatına AK Parti Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başladı.

Gençlik Kolları İl Başkanlığı görevinde bulundu. İzmir Büyükşehir Meclis Üyesi ve Kemalpaşa Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Mobilya ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren Arif Uğurlu, evli ve 2 çocuk babasıdır.