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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 16:08

Reşat Gençtürk kimdir? AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk kaç yaşında?

Reşat Gençtürk, AK Parti'nin Bornova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Bornova Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Reşat Gençtürk kimdir? İşte Reşat Gençtürk hakkında merak edilenler...

Reşat Gençtürk kimdir?

Reşat Gençtürk kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bornova Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Reşat Gençtürk, İzmir Bornova Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bornova Belediye Başkan adayı Reşat Gençtürk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Reşat Gençtürk'ün hayat hikayesi...

REŞAT GENÇTÜRK KİMDİR?

Reşat Gençtürk, 1958 yılında Makedonya Prilepe'de dünyaya geldi. Lise mezunu olan Gençtürk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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