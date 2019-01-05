Mustafa Arslan kimdir? AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan kaç yaşında?

Mustafa Arslan kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Buca Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Mustafa Arslan, İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Buca Belediye Başkan adayı Mustafa Arslan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Mustafa Arslan'ın hayat hikayesi...

MUSTAFA ARSLAN KİMDİR?

Mustafa Arslan 23 Şubat 1975 tarihinde dünyaya geldi. Buca Belediyesi'nde Meclis Üyeliği ve 2 dönemde AK Parti İlçe Başkanlığı yaptı.