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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 16:03

AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı Ogün Asil Aydoğdu oldu

İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Beydağ Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Ogün Asil Aydoğdu gösterildi.

AK Parti Beydağ Belediye Başkan adayı Ogün Asil Aydoğdu oldu

Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Beydağ Belediye Başkan adayı da yer alıyor.

Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ogün Asil Aydoğdu, İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.

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