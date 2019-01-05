Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Beydağ Belediye Başkan adayı da yer alıyor.
Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ogün Asil Aydoğdu, İzmir Beydağ Belediye Başkan adayı olarak gösterildi.
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