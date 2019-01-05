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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 11:16

? 2019 nasıl yapılır? e-Devlet

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi, muhtarlık bölgesi askı listeleri 17 Ocak'a kadar askıya çıkarıldı. Seçmenler kayıtlarını askı süresi üçerisinde 'nın resmi internet sitesi ya da e-Delet kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Peki nerede, hangi sandıkta oy kullanacağım? 2019 nasıl yapılır?

YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır?

işlemleri, e-Devlet ve üzerinden yapılabiliyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Maalli İdareler Genel Seçimlerinde, muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere 17 Ocak'a kadar muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından adaylar seçmen kaydı sorgulama işlemlerini yapabilecek. Peki, YSK nasıl yapılır? İşte sorusunun yanıtı...

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ

, vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti sunuyor. Vatandaşlar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor. Ardından aşağıdaki link ile seçmen kayıtları sorgulanabiliyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ NEDİR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sadece yurt içinde ikamet eden ve yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir.

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