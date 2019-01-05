YSK seçmen sorgulama işlemleri, e-Devlet ve YSK üzerinden yapılabiliyor. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Maalli İdareler Genel Seçimlerinde, muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere 17 Ocak'a kadar muhtarlıklarda askıya çıkarıldı. Bu gelişmenin ardından adaylar seçmen kaydı sorgulama işlemlerini yapabilecek. Peki, YSK seçmen sorgulama nasıl yapılır? İşte nerede oy kullanacağım sorusunun yanıtı...

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ

Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşların seçim öncesinde nerede oy kullanacaklarını ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenmeleri için internet üzerinden bir seçmen kaydı sorgulama hizmeti sunuyor. Vatandaşlar YSK'nın resmi internet sitesi üzerinden "Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl, T.C. Kimlik No ve Nüfusa Kayıtlı Olduğu Sıra No" ile seçmen kayıtlarına ulaşabilecekler.

YSK SEÇMEN SORGULAMA İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN

e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ

Aynı zamanda vatandaşlar YSK Seçmen Kaydı Sorgulama sisteminden hariç olarak e-Devlet sistemi üzerinden de seçmen kayıtlarını sorgulayabiliyorlar

e-Devlet seçmen kaydı sorgulama sistemine ulaşmak ve seçmen kaydı sorgulamak için ilk olarak e-Devlet'e T.C. Kimlik No ve Şifre ile giriş yapılması gerekiyor. Ardından aşağıdaki link ile seçmen kayıtları sorgulanabiliyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYIN

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ NEDİR?

Mahalli İdareler Genel Seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir, aynı yılın Mart ayının son Pazar günü oy verme günüdür.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde sadece yurt içinde ikamet eden ve yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler oy kullanabilir.