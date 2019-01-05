Şişli Lati Lokum Sokak'ta park halinde bulunan son model lüks araçta ilginç bir hırsızlık yaşandı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda, hırsız aracın camını kırarak içerisinden yalnızca vites topuzunu çaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Şişli Lati Lokum Sokak'ta park halinde bulunan son model lüks araçta ilginç bir hırsızlık yaşandı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda, hırsız aracın camını kırarak içerisinden yalnızca vites topuzunu çaldı.
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