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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 11:09

’de ilginç ! tan bakın ne çaldılar

İstanbul ’de park halinde bulunan lüks bir aracın camını kıran hırsız, aracın vites topuzunu çaldı.

Şişli Lati Lokum Sokak'ta park halinde bulunan son model lüks araçta ilginç bir hırsızlık yaşandı. Gece geç saatlerde yaşanan olayda, hırsız aracın camını kırarak içerisinden yalnızca vites topuzunu çaldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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