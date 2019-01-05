Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'deki oyun parkında, güvenlik görevlileri ağlayan bir çocuk olduğunu gördü. Çocuğun tek başına olduğunu anlayınca da üzerindeki montun ceplerini kontrol etti.
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'deki oyun parkında, güvenlik görevlileri ağlayan bir çocuk olduğunu gördü. Çocuğun tek başına olduğunu anlayınca da üzerindeki montun ceplerini kontrol etti.
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