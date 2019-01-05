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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 11:30

'da yürek burkan olay! 3 yaşındaki Hamza 'de annesi tarafından terk edildi

'da 3 yaşındaki Hamza, annesi tarafından cebine "Artık bakamıyorum, tek çarem buydu'' yazılı not koyulup, bir alışveriş merkezinin oyun parkında terk edildi.

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan bir AVM'deki oyun parkında, güvenlik görevlileri ağlayan bir çocuk olduğunu gördü. Çocuğun tek başına olduğunu anlayınca da üzerindeki montun ceplerini kontrol etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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