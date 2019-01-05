Burcu Dereci kimdir? AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci kaç yaşında?

Burcu Dereci kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Burcu Dereci, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Burcu Dereci'nin hayat hikayesi...

BURCU DERECİ KİMDİR?

Burcu Dereci, 5 Kasım 1981 tarihinde İzmir'in konak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Finlandiya Helsinki Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında kendi güzellik merkezlerini kurarak başlayan Dereci, halen bu sektörde hizmet vermektedir. Dereci evli ve 2 çocuk annesidir.