Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.01.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 16:05

Burcu Dereci kimdir? AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci kaç yaşında?

Burcu Dereci, AK Parti'nin Güzelbahçe Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. İzmir'de Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir İlçe Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı’nda Güzelbahçe: Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Burcu Dereci kimdir? İşte Burcu Dereci hakkında merak edilenler...

Burcu Dereci kimdir?

Burcu Dereci kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Güzelbahçe Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Burcu Dereci, İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Burcu Dereci'nin hayat hikayesi...

BURCU DERECİ KİMDİR?

Burcu Dereci, 5 Kasım 1981 tarihinde İzmir'in konak ilçesinde doğdu. İlk, orta ve Lise eğitimini İzmir'de tamamladıktan sonra Finlandiya Helsinki Üniversitesi işletme bölümünden mezun oldu. İş hayatına 2005 yılında kendi güzellik merkezlerini kurarak başlayan Dereci, halen bu sektörde hizmet vermektedir. Dereci evli ve 2 çocuk annesidir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBurcu Dereci kimdir? AK Parti Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Burcu Dereci kaç yaşında?
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar