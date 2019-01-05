Bülent Soylu kimdir? AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı Bülent Soylu kaç yaşında?

Bülent Soylu kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Menderes Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Bülent Soylu, İzmir Menderes Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Menderes Belediye Başkan adayı Bülent Soylu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Bülent Soylu'nun hayat hikayesi...

BÜLENT SOYLU KİMDİR?

Bülent Soyl, İzmir'in Menderes ilçesinde 15 Ağustos 1974 tarihinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğretimini Menderes'te tamamlayan Bülent Soylu, lise eğitimini İzmir Buca Parasız Yatılıda bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Coğrafya Fakültesi Arkeoloji bölümünü kazanmış, 1997 yılında da bu fakülteden mezun olmuştur.

Çalışma hayatına 1997 yılında SSK İzmir İl Müdürlüğü'nde başlayan Soylu, sekiz sene süren hizmetinin ardından 2005 yılında SGK Denetmenliği görevine yükselmiş, dört yıllık denetmenlik görevinin sonunda 2009 yılında, SGK Aliağa SGM Kurucu Müdürlüğü'ne atanmıştır. Sekiz aylık bir süreçte Aliağa Kurucu Müdürlüğü'nü sürdüren Bülent Soylu, 2009'un Kasım ayında SGK Büyük İşverenler SGM Kurucu Müdürü görevine getirilmiştir.

İki yıllık başarılı bir çalışma sürecinin ardından 2011 yılının Ekim ayında doğduğu topraklara geri dönerek SGK Menderes SGM Kurucu Müdürü görevini üstlenen Bülent Soylu, Menderes'te üstlendiği hizmet anlayışını, Menderes'te her alanda sürdürebilmek adına görevinden istifa ederek AK Parti Menderes Belediye Başkan Adayı olmuştur 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde Menderes Belediye Başkanlığı görevine gelen Soylu, evli ve iki çocuk babasıdır.