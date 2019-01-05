Hakan Koştu kimdir? AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu kaç yaşında?

Hakan Koştu kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Bergama Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Hakan Koştu, İzmir Bergama Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Bergama Belediye Başkan adayı Hakan Koştu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Hakan Koştu'nun hayat hikayesi...

HAKAN KOŞTU KİMDİR?

AK Parti Bergama belediye başkan adayı olarak ismi açıklanacak olan Hakan Koştu Bergama İlçe başkanı olarak görev yapmaktaydı.

BERGAMA HAKKINDA

Bergama, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle dünyanın 999., Türkiye'nin 13. ve İzmir'in ilk UNESCO Dünya Mirası kentidir. İlkler kenti Bergama; Parşömenin anavatanı, eczacılığın babası Hekim Galenos'un kenti, 1937 yılından bu yana Türkiye'nin ilk yerel festivaline hiç ara vermeksizin ev sahipliği yapmış ve yapmaya da devam eden kent, İncil'de geçen Anadolu'daki yedi kiliseden birine sahip kent, dünyanın en dik tiyatrosuna sahip kent gibi pek çok nitelemeye sahiptir. Ş

Bergama adı, antik dönemdeki Pergamon isminden gelmektedir. İlk çağda muhteşem abideleriyle büyük bir şehir ve aynı adı taşıyan krallığın merkezi olmasının yanı sıra, Ortaçağın önemli stratejik mevkii, Karesioğulları'nın ikinci başkenti ve son olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun önemli merkezlerindendir.

İlçe, Ege Bölgesi'nin kuzey batısında İzmir İline bağlı, 37.07 kuzey enleminde, 27.12 doğu boylamı arasında yer almakta olup, doğusunda Soma ve Kınık, kuzeyinde Burhaniye ve İvrindi olmak üzere, batısında Ayvalık ve Dikili, güneyinde Aliağa ile çevrilidir. Güneybatı istikametinde Ege Denizi sahili yer almaktadır. İzmir il merkezine 107 km mesafede, denize kıyısı olan bir ilçedir.

Kent kuzeyinde Madra Dağı, (En yüksek yeri-Geyikli: 1051 metre) güneyinde Yunt Dağı, (En yüksek yeri Maya Tepesi: 1344 metre) dağ silsileleri ile çevrili Bakırçay havzasında kurulmuştur. Bakırçay ovasının uzunluğu 45 km, genişliği yer yer 15 ile 20 km arasında değişmektedir. İlçe merkezinin rakımı 68 metre olup, Akropol'deki rakımı 331 m.'dir.

Adını verdiği ovayı ikiye bölen Bakırçay, Balıkesir'in 30 km. güneyindeki Davullu dağlarından doğar. Madra ve Yunt dağlarından katılan Glenbe, Aksu, Yağcılı, Menteşe, İlya, Karadere, Kırkgeçit, Gümüş, Kestel, Bergama, Sarıırmak, Sınır dereleri ile beslenir. 120 km uzunluğunda ve rejimi düzensizdir.

Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçen Bergama'da Akdeniz iklimi hâkimdir. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkı 15-20 derece arasındadır. Rüzgârlar yaz ve kış kuzeyden yıldız, kuzeydoğudan poyraz, kuzeybatıdan karayel eser. Lodos ve batı rüzgârları yağmur getirir. Yıllık yağış miktarı 600 mm3 civarındadır.

Bergama; 1.573 km²'lik alanı ile 30 ilçesi bulunan İzmir'in alan bakımından en büyük ilçesidir. TÜİK 2017 verilerine göre ilçenin toplam nüfusu 102.961'dir. İzmir'in 30 ilçesi arasında 13. nüfus yoğunluğuna sahip ilçedir.

Bergama'nın uzun yıllardan beri en önemli gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım sektörü de kendi içinde belli başlı ürünler dışında çeşitlilik sağlayamamıştır. Halkın geçimini sağladığı en önemli tarım ürünleri pamuk, tütün, domates, zeytin, mısır ve buğday sayılabilir. Bölge toprağı ve arazi yapısı, yeni yatırımcılara çeşitlendirme konusunda açık alan özelliği taşımaktadır.

Bergama yöresi madencilik sektörü açısından zengin bir potansiyele sahiptir. İşletilmekte olan maden yatakları granit, mermer, altın, perlit ve taş ocaklarıdır. Yöre, doğal kaplıca suları ve su kaynakları yönünden de zengindir.

Bergama Belediyesi'nin kurulduğu tarih olarak kabul edilen 1869 yılında, Bergama 6 adet mahalleye sahipken 01.04.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6360 sayılı kanununun köy ve beldelerin mahalle statüsüne alınması hükmü sonrası 18'i ilçe merkezinde olmak üzere toplam mahalle sayısı 137'ye ulaşmıştır.