Türkiye Maarif Vakfı, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin verdiği talimatla FETÖ'ye ait Pak-Türk Çağ Eğitim Vakfı okullarının yönetimini devraldı. Böylece ilk kez bir ülke, üst mahkeme kararıyla FETÖ'yü terör örgütü ilan ederek okullarını Türkiye talep etmeden devretmiş oldu. Jüri üyeleri Yüksek Yargıç Mian Saqıb Nisar, Yüksek Yargıç Faisal Arab ve Yüksek Yargıç Ijaz Ul Ahsan'ın imzasını taşıyan tarihi karara AKŞAM ulaştı. Kararda, örgütün tüm kirli ilişkiler detaylarla anlatılırken, "Pakistan hükümeti örgütü 'terör örgütü' ilan etmelidir" denildi. İşte kararın çarpıcı detayları:

Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin 15 sayfadan oluşan tarihi kararında FETÖ'nün oluşturduğu tüm tehditler delilleriyle deşifre edildi.



TERÖR EYLEMLERİ İÇİN FON SAĞLADILAR

Akşam'ın haberine göre Pak-Turk okullarının kara para aklama, vergi kaçırma ve gelirlerinin büyük bir kısmını terör eylemlerini desteklemek için başka kurumlara yolladığı da ve bu sayede fon sağladığı da Pakistan emniyet ve yargı güçlerinin soruşturmaları sonucunda ortaya çıkarılmıştır.

YÖNETİCİLER DARBEYE MÜDAHİL OLDU

2016 Temmuz ayında Çağ Eğitim Kurumları'nın yöneticilerinin, Türkiye'de seçilmiş hükümetin askeri darbe yoluyla devrilmeye çalışılması faaliyetine müdahil oldukları anlaşılmıştır. Kısa süre içinde Pakistan hükümeti Türk hükümeti tarafından bilgilendirilip bu okulların FETÖ'ye ait olduğu ifade edilmiştir."

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜDÜR

"FETÖ, Pakistan'ın da üye olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından terör örgütü kabul edilmektedir. FETÖ ayrıca Asya Parlamenter Asamblesi Meclisi tarafından da terör örgütü olarak kabul edilmiş, okullarına ve mallarına el konulmuştur. Türkiye bugüne kadar kayıtsız ve şartsız Pakistan'ı her durumda desteklemiştir ve Pakistan da Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tüm terör örgütlerine karşıdır.



TÜRKİYE MAARİF VAKFI TEK KURUM

Türkiye Maarif Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Türkiye adına eğitim faaliyetleri gösterme yetkisine haiz kılınmış tek kurumdur.

DOSTLUĞUMUZ İLERİ TAŞINDI

Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, yaşanan gelişmeleri AKŞAM'a değerlendirdi. Akgün, FETÖ okullarının Pakistan Yüksek Mahkemesi'nin verdiği karar uyarınca vakfa gönüllü olarak devredilmesiyle bir ilkin yaşandığını ifade ederek şunları söyledi: "Burada özellikle FETÖ iltisaklı olan 26 okul ve bu okullarda eğitim alan 11 bin civarında öğrenci var. Geçtiğimiz yıl Pakistan, bu okullarda çalışan FETÖ öğretmenlerini sınır dışı etmişti. FETÖ'cüler daha sonra bu kararı yerel mahkemelere ve BM'ye taşımıştı. Pakistan'wın verdiği tarihi karar iki ülke dostluğunu sadece pekiştirmekle kalmadı, çok daha ileriye götürdü. Maarif Vakfı teslim aldığı bu okullarda Türkiye'ye dost öğrenciler yetiştirecektir."

ÖĞRENCİYE İNDİRİM

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörü Selahattin Batur, okulları devraldıktan sonraki süreçte, kimseyi mağdur etmemek için okul ücretlerini indireceklerini, çalışanların maaşlarına da zam yapacaklarını bildirdi. Batur, "Pakistan halkı bizi yanıltmadı" dedi.

ALGI YÖNETİMİ TUTMADI

FETÖ'cülerin 17-25 Aralık sonrasında Pakistan'da 'Bu okullar Pakistan haklının milli serveti kendi parasıyla yapılmıştır. Bu okulları Türkiye gasp edemez' şeklinde sosyal medya üzerinden algı operasyonu yürüttüğü ortaya çıktı. Ancak bu algı Pakistan'ın aldığı kararla yerle bir oldu.