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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 10:23

Başkan Erdoğan'dan teşkilatlara talimat: Her dört adaydan biri kadın ve genç olacak

'de aday belirleme çalışmalarında sona yaklaşılırken , teşkilatlara "Listelerde her dört adaydan biri kadın ve genç olacak. Gerekirse risk alacağız." talimatı verdi.

AK Parti, ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesi konusundaki çalışmaların sonuna gelindi. Türkiye'nin haberine göre, yerel yönetimlerdeki kadın ve genç sayısını artırmayı hedeflediği belirtilen AK Parti'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşkilatlara "Listelerde her dört adaydan biri kadın ve genç olacak" talimatı gönderdiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın "Burada kadın olursa sıkıntı olur" bahanesinin kabul edilmeyeceğini belirterek, "Gerekirse risk alacağız" dediği öğrenildi.

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