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  • Son Güncelleme: 05.01.2019 10:39

Babası tarafından dövülerek komalık olan hayata tutunamadı

'ın İskenderun ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Y. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Böyle baba olmaz olsun! Mertcan'dan acı haber geldi

Babası Mehmet Ali Y. tarafından elektrikli süpürgenin demir sopasıyla öldüresiye dövülen , yaşam mücadelesini kaybetti.

MERTCAN'DAN ACI HABER GELDİ

2 Ocak Çarşamba günü yaşanan olay sonrası, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Mertcan, makineye bağlı olarak nefes alıyordu. Bugün sabah saatlerinde doktorlar Mertcan'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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