İstanbul 8. İdare Mahkemesi, CHP'li Büyükçekmece Belediyesi tarafından, ihalesi Alman makamlarınca dolandırıcılıkları tescillenen David ve Turan Arslan kardeşlere verilen yat limanı projesiyle ilgili yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Büyükçekmeceli Alkış Barış, Köksal Çebi, İbrahim Bilgin ve Huriser Ece Soysev planlamanın hukuka aykırı olduğunu iddia ederek yürütmenin durdurulması için suç duyurusunda bulunmuştu.



HUKUKA AYKIRI PLAN

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, yapılan başvuruyu 11 Aralık 2018'de karara bağladı. Mahkeme, Büyükçekmece Yat Limanı'na ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının değişikliğinin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceğine hükmederek yürütmenin durdurulmasına karar verdi. Kararda 'yapılan incelemeler sonucunda dava konusu Büyükçekmece Yat Limanı planına yönelik işlemlerin şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve teknikleri ile kamu yararına uygun olmadığı, bu yönüyle hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Ayrıca vatandaşların kullandığı 12 metrelik ve 20 metrelik yolların iptal edilerek projeye dahil edilmesinin de yeni planlama notlarında olmadığı kaydedilen kararda, "Büyükçekmece Yat Limanı imar planları raporları içindeki analitik araştırmalarda ve analizlerde Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği'nde belirtilen hususların yeteri kadar dikkate alınmadığı, 10 metre ve 12 metre yolun kaldırılması sahil yolunun devamlılığı ile ulaşım sistemindeki devamlılığı bozduğu, ziyaretçiler ve çalışanlar için yeterli otopark alanı ayrılmadığı, çocuk ve yetişkinler için oyun-dinlenme tesislerinin projede olmadığı görülmüştür" denildi.



ADRES BAŞKANIN OFİSİ

Hazine'ye ait 149 dönümlük alan üzerine 40 milyon dolarlık yatırım yapılması planlanan yat limanı ihalesini Marina İstanbul Tur. İnşaat A.Ş. almıştı. Türkiye'de kamu ihalesi alabilmek için bir adres göstermesi gereken şirket sahibi David ve Turhan Arslan adlı kardeşler Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün kardeşi Alattin Akgün'ün ofisini adres göstermişti. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde nitelikli dolandırıcılık suçlaması ile 12 yıl hapis istemiyle yargılanan Arslan kardeşlerin, Almanya'da bir dolandırıcılık sisteminin başrolünde oldukları tespit edilmişti.

Sabah/Erhan Öztürk