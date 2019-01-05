Ayda Maç Saryal kimdir? AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Saryal kaç yaşında?

Ayda Saryal kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Karşıyaka Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ayda Saryal, İzmir Karşıyaka Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Karşıyaka Belediye Başkan adayı Ayda Saryal kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ayda Saryal'ın hayat hikayesi...

AYDA SARYAL KİMDİR?

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinden mezun olan Ayda Maç Saryal, 3 yıl süreyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Proje Danışmanlığı yaptı. Mavişehir 1. ve 2. etap konut projesi uygulamasında 10 yıl çalıştı. Ayda Maç Saryal, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İzmir Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğünde İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü ve İl Müdür Yardımcılığı ve ardından Buca Belediyesinde Başkanlık Teknik Koordinatörü olarak da görev yapmıştı. Ege-Koop'da göreve başlayan Ayda Maç Saryal, Ege-Koop Genel Başkan Danışmanı olarak çalışmalarını sürdürecek. Ayda Maç Saryal, iki çocuk annesi.