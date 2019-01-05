Ferhan Eroğlu kimdir? AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Ferhan Eroğlu kaç yaşında?

Ferhan Eroğlu kimdir? AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan partisinin İzmir ilçeleri Belediye Başkan adaylarını açıkladı. Bunlar arasında Karaburun Belediye Başkan adayı da yer alıyor. Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşen programda Ferhan Eroğlu, İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Peki, AK Parti Karaburun Belediye Başkan adayı Ferhan Eroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ferhan Eroğlu'nun hayat hikayesi...

FERHAN EROĞLU KİMDİR?

17 Haziran 1957 tarihinde İzmir Çeşme'de dünyaya gelen Eroğlu ilk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde yükseköğrenimini bitiren Eroğlu, 19880 yılında çalışma hayatına başladı. Eroğlu, paslanmaz çelik ev gereçleri sektöründe uzun yıllar yöneticilik yaptı. 1999-2004 döneminde Mordoğan Belediye Başkanlığı yatı. 4 yıl Kıyı Ege Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği görevi yaptı. Evli ve 2 kız çocuk babasıdır.