Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.01.2019 20:50
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 20:50

'ta kahreden görüntü! Hepsi sahile vurdu

'ta Bir kaç gündür şehri etkisine altına alan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı evsel atıklar sahile vurdu. Dalgaların süreklediği alkol şişeler, deterjan kutuları ve futbol topları denizin üzerinde kötü bir görüntü ortaya çıkardı.



Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denize atılan atıklar sahile vurdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriZonguldak'ta kahreden görüntü! Hepsi sahile vurdu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar