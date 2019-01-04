Zonguldak'ta Bir kaç gündür şehri etkisine altına alan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı evsel atıklar sahile vurdu. Dalgaların süreklediği alkol şişeler, deterjan kutuları ve futbol topları denizin üzerinde kötü bir görüntü ortaya çıkardı.
Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denize atılan atıklar sahile vurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.