Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Pursaklar ilçesi Turgut Reis Sokak'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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