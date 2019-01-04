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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 20:30

Son dakika: Pursaklar'da bir binada patlama

'nın Pursaklar ilçesi 'taki bir binada kaynaklı olduğu tahmin edilen patlama meydana geldi. Ankara'nın Pursaklar ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Ankara'da patlama! Yaralılar var...

Pursaklar ilçesi 'taki patlama akşam saatlerinde meydana geldi. Patlamanın kaynaklı olduğu tahmin ediliyor. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

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