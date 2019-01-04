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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 22:17

Son dakika: 'da u! Şehidin kanı yerde kalmadı

’da örgütünce düzenlenen roketli saldırı ardından şehit düşen askerin kanı yerde kalmadı. Düzenlenen da 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

Iğdır'da terör operasyonu! Şehidin kanı yerde kalmadı
Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine 'lı istlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 asker şehit düşmüştü. 2 asker de yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamında kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar için düğmeye basıldı.

Çalışmalar kapsamında şehit askerin kanı yerde kalmadı. Bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda biri ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel malzeme de ele geçirildi

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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