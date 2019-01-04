Türkiye-İran sınırı Aralık ilçesinde bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu nöbet kulübesine PKK 'lı terör istlerce sabaha karşı roket ve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1 asker şehit düşmüştü. 2 asker de yaralanmıştı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında kaçan teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar için düğmeye basıldı.

Çalışmalar kapsamında şehit askerin kanı yerde kalmadı. Bölgeden kaçan teröristlerin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda biri ölü 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaçan teröristlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Operasyon kapsamında çok sayıda örgütsel malzeme de ele geçirildi