Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 05.01.2019 07:46
  • Son Güncelleme: 05.01.2019 08:14

Son ler: 'da korkutan deprem! Marmara Denizi'nde deprem oldu

haberine göre merkez üssü Marmara Denizi olan bir meydana geldi. Paniğe neden olan depremin büyüklüğünün 3,9 olduğu açıklandı. Deprem ve Bursa'dan da hissedildi.

Marmara'da korkutan deprem

haberi... AFAD verilerine göre saat 07:20'de merkez üssü Marmara Denizi olan 3.9 büyüklüğünde meydana geldi. Depreme en yakın yerleşim birimi, 4.11 kilometre ile Bursa Karacabey'e bağlı Bayramdere Köyü oldu.

3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve 'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi'nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20'de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise merkez üssünü Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER
Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3,9 olarak açıklandı.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak açıkladı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon depremler: İstanbul'da korkutan deprem! Marmara Denizi'nde deprem oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar