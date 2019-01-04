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  • 05.01.2019 06:41

Son dakika: na yeni düzenleme! Sigara fiyatlarına ne kadar zam yapıldı?

Son dakika haberine göre Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sigaradan alınan ÖTV oranında değişikliğe gidildi. Daha önce yüzde 63 olan ÖTV oranı, yüzde 67'ye yükseltildi.

Sigara fiyatlarına yeni düzenleme

Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasına dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre tütün içeren sigara başta olmak üzere, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar, diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; "homojenize" veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları ile enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün ürünlerinde ÖTV oranı yüzde 63'ten yüzde 67'ye yükseltildi.

Söz konusu ürünlerde asgari maktu vergi tutarı sıfırlanırken, maktu vergi tutarı 0,4200 lira ile aynı kaldı.

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