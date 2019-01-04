Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 04.01.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 04.01.2019 19:31

'de havadan böyle görüntülendi!

Önceki gün meydana gelen sonrası suyla taşınan çamur nedeniyle kahverengiye büründü. Marmara denizi havadan böyle görüntülendi.


​Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSilivri'de Marmara Denizi havadan böyle görüntülendi!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar