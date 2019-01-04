Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi. Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.
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