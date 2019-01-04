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  • 04.01.2019 20:06

ka: 'da korkutan

'ın Samsat ilçesinde, aksam saatlerinde 3.1 büyüklüğünde yaşandı.

Adıyaman'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre 3.1 büyüklüğünde yerin 5.0 kilometre derinliğinde, Samsat ilçesi Taşkuyu Köyü merkezli bir deprem olduğu tespit edildi. Kısa süreli korkutan depremden dolayı can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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