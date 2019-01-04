Yabancılara Türkiye'de konut edinmeleri konusunda kolaylık sağlandı. Bu karar emlak sektörünü canlandırdı. İranlılar da bu furyaya katıldı. Komşu İran'dan Türkiye'ye akın başladı. Yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, 2018 yılının ilk 8 ayında, 8 bin İranlı'nın İzmir'den ev aldığı ortaya çıktı. İranlılar; kültürel yakınlık, halklar arasındaki tarihi bağlar ve turizme uygun coğrafya gibi nedenlerle akın akın İzmir'e gittiklerini vurguladı. Van ve Antalya'dan sonra İzmir'e giden İranlılar, Ege'nin incisine şu övgüleri yağdırdı. "İzmir çok güzel hem de çok merkezi. Burada ev aldığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Van, Ağrı, Erzurum gibi kendilerine yakın şehirleri tercih eden İranlılar artık Ege ve Akdeniz'e gidiyor.
İranlılar her fırsatta Türkiye'ye geliyor.
Van, Ağrı, Erzurum gibi kendilerine yakın şehirleri tercih eden İranlılar artık Ege ve Akdeniz'e gidiyor.
İranlılar her fırsatta Türkiye'ye geliyor.
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