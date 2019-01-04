İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığından kendi isteğiyle çekilen Bayraklı Belediyesi'nin CHP 'li Başkanı Hasan Karabağ , zehir zemberek açıklamalar yaptı. İsim vermeden bazı partililerini suçlayan Karabağ, İzmir 'in başına rant çetelerinin desteklediği bir ismin getirilmeye çalışıldığını belirterek, İzmirlilerin kente sahip çıkması çağrısında bulundu. Karabağ, "İzmir'e ve Bayraklı'ya sahip çıkın, yoksa İzmir'i parsel parsel satacaklar" dedi.Bayraklı'da da göreve tekrar talip olmayacağını açıklayan Karabağ'a destek verenler belediyenin önünde toplandı.

PARSEL PARSEL GİDECEK

Geçtiğimiz günlerde ihale ve rant çetelerinin kendisini istemediği yönünde bir açıklama yapan Karabağ, kalabalığa hitap ederken partililerini hedef aldı.



İzmir'in başına rant çetelerinin desteklediği bir ismin getirilmek istendiğini öne süren Karabağ, "Bir soyguncuyu İzmir'e getirmek istiyorlar. Gariban İzmirlinin hakkı söz konusu. Tek başına benim mücadelem yetmiyor. Ben bir ateşi yakıyorum. Diyorum ki; İzmir'e ve Bayraklı'ya sahip çıkın. Bu mücadeleyi İzmir'de yürütüp Ankara'yı kendine getirmezseniz İzmir'i parsel parsel satacaklar" dedi.

Kulislerde Karabağ'ın bu sözleriyle Kocaoğlu ve ekip arkadaşı olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Alaattin Yüksel, ilçesinde yaptığı arsa satışlarıyla gündeme gelen Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Büyükşehir için adı geçen İzmir Milletvekili Murat Bakan ile CHP'li bazı aday adaylarını kastettiği öne sürüldü.

'BU ŞEHİR KÖY GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Bayraklı'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına da değinen Karabağ, "Doğançay'ın imarlarını değiştirttik. Kentsel dönüşüm bölgesini ben ilan ettim. Bir kanunla tüm yetkileri Büyükşehir'e devrettik. Ama oradakileri ikna edemedi. Çünkü burayı Karabağlar ile karıştırıyorlar. Orada deniz, böyle manzara mı var? Bu kente 'köy gibi' diyorlar. Evet köy gibi görünüyor çünkü sen 15 yıldır değiştirmedin kardeşim" dedi.

"BAYRAKLI'NIN YOLUNU BİLMEYEN ADAY OLUYOR"

"Bayraklı'nın yolunu bilmeyen müteahhit Bayraklı'dan aday oluyor" diyen Karabağ, "Kardeşim sen müteahhitsin, Bayraklı'ya niye aday oluyorsun?" ifadelerini kullandı. Karabağ'ın bu sözlerle Bayraklı'da CHP'den belediye başkan aday adayı olan tanınmış bir inşaat firmasının sahibini kastettiği öne sürüldü.