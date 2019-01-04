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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 16:50

'da yakalanıp 'ye getirilen 'cü tutuklandı

soruşturması kapsamında operasyonuyla 'da yakalanarak 'ye getirilen tutuklandı.

Azerbaycan'da yakalanmıştı! Tutuklandı

'ye yönelik soruşturma kapsamında 'da yakalanarak 'ye getirilen öğretmen , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ayrıntılar gelecek...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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