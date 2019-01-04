FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet Gelen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıntılar gelecek...
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FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Azerbaycan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen öğretmen Mehmet Gelen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıntılar gelecek...
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