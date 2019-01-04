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  • Son Güncelleme: 04.01.2019 17:10

Nefes kesen operasyona ödül

Skorsyk firması, 2018'de serinlemek için Dicle Nehri'ne giren çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı mahsur kaldıkları adadan kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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