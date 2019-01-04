Nefes kesen operasyona ödül

Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.
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Skorsyk firması, 10 Temmuz 2018'de serinlemek için girdikleri Dicle Nehri'nde mahsur kalan çoğu çocuk ve kadın 12 vatandașı kurtaran Jandarma personelini "kurtarma sertifikası" ile ödüllendirdi.
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